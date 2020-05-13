Роналдінью міг бути одноклубником Роналду, але обрав Барселону

Новини спорту:Згадує легенда МЮ Пол Скоулз.

Пол Скоулз, позавчора відзначав дату свого прощального матчу на "Олд Траффорд", розповів, що футбольна історія могла закрутитися зовсім в інший бік. Колишній півзахисник МЮ влітку 2003-го гадав, що вони підпишуть Роналдінью. Скоулз був лідером команди, яка тоді дуже активно підсилювалася – Давід Бельон, Ерік Джемба-Джемба, Клеберсон, Кріштіану Роналду.

Роналдінью також міг бути в цьому списку. "Я точно не пам'ятаю, з якого року, але пам'ятаю, що тренери вели його, - згадує Скоулз у подкасті Роббі Севіджа. - Ми були в процесі передсезонної підготовки й готувалися до того, щоб оголосити про підписання та дати йому ігровий номер. Але в останній момент він передумав і приєднався о "Барселони".

Тоді ж відбувся цікавий збіг. Під час того самого літнього міжсезоння МЮ зустрівся з "Барселоною" і Скоулз з партнерами зійшлися тет-а-тет з Роном… "Ми дійсно прагнули отримати Роналдінью… Який гравець! Ми вважали, що він принесе в команду щось особливе, щось таке, яке свого часу давав Ерік Кантона. А вже за три дні нам довелося грати проти нього в Сіетлі, тому ми всі намагалися вдарити його по ногах. Ми намагалися дошкуляти йому за те, що він не прийшов до нас", - жартома згадує Скоулз.

Також Пол Скоулз згадав, що, окрім здійснених підписань, до МЮ в той час були близькі Дамьєн Дафф та Ар'єн Роббен.