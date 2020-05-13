Динамо Київ виповнилось 93 роки

Новини спорту:Клуб заснований 13 травня 1927 року.

Київському Динамо сьогодні виповнилося 93 роки.

Датою заснування клубу вважається 13 травня 1927 року.

Це день реєстрації статуту Київського пролетарського спортивного товариства (ПСТ) «Динамо» Міжвідомчою комісією у справах громадських організацій та спілок Київського округу.

Реєстрація Київського ПСО «Динамо» 13 травня 1927 року, в рамках якого і заснувалася пізніше футбольна команда, підтверджена документами, що знаходяться в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України.