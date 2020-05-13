Карпати здадуть тести на Covid-19

Новини спорту:Клуб знайшов кошти, необхідні для проходження тестування.

Карпати планують незабаром здати тести на коронавірус. Про це в коментарі Sport Arena повідомив виконавчий директор клубу Ростислав Ящишин.

Раніше функціонер заявляв, що у Карпат немає коштів, необхідних для проходження тестування на COVID-19, через що команда не зможе відновити тренування.

Підтвердив нову інформацію і головний тренер львівської команди Роман Санжар.

“Інформація змінилася. Тестування пройдуть футболісти і тренерський штаб. На 15 травня у нас запланований збір. Команда пройде тести. Якщо все буде нормально, то почнемо включатися в процес”, – заявив Санжар в інтерв’ю Футбол News.

Деякі клуби української Прем’єр-ліги вже здали тести на коронавірус, їх результати виявилися негативними.

Прем’єр-ліга планує відновити розіграш національної першості 30 травня і завершити його в липні.