Скачать
Середа, 13.05.2020
Рома начала переговоры по трансферу форварда Шахтера
Рома начала переговоры по трансферу форварда Шахтера
Беленюк хочет быть судьей в бою Усика с хейтерами
Беленюк хочет быть судьей в бою Усика с хейтерами
Сезон в футзальной Экстра-лиге будет завершен досрочно
Сезон в футзальной Экстра-лиге будет завершен досрочно
Без Месси и Роналду: ФИФА отменит церемонию награждения
Без Месси и Роналду: ФИФА отменит церемонию награждения

Артем Франков: У Динамо був варіант із Вісенте Гомесом

Артем Франков: У Динамо був варіант із Вісенте Гомесом
15:28 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новини спорту:Фахівець не розуміє, чому кияни відмовилися від співпраці з іспанцем

Головний редактор журналу «Футбол» Артем Франков розповів, що Вісенте Гомес міг очолити київське «Динамо».
 
«У «Динамо» був варіант з Вісенте Гомесом. Але мені не довелося почути аргументи проти його кандидатури, і чому він взагалі покинув «Динамо».
 
Чому йому не була довірена подальша робота, в тому числі і з першою командою? Чому було прийнято рішення проти нього? Я думаю, що якісь досить потужні аргументи проти нього були», - сказав Франков.

Карпати здадуть тести на Covid-19

Нагадаємо, Вісенте Гомес після завершення роботи з «Динамо» тренував донецький «Олімпік», який покинув в середині березня.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ФК Динамо К, Футбол, Артем Франков, Вісент Гомес.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Бундесліга: гравців перед стартом сезону закрили в готелях на ізоляцію
02 Директор: "Карпати" не готові проводити тестування на коронавірус
03 Сьогодні - День пам'яті Валерія Лобановського
04 Зірки НБА підтримали відновлення сезону
05 Арсенал хоче повернутися до трансферу Матвієнка
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся