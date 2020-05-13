Артем Франков: У Динамо був варіант із Вісенте Гомесом

Новини спорту:Фахівець не розуміє, чому кияни відмовилися від співпраці з іспанцем

Головний редактор журналу «Футбол» Артем Франков розповів, що Вісенте Гомес міг очолити київське «Динамо».



«У «Динамо» був варіант з Вісенте Гомесом. Але мені не довелося почути аргументи проти його кандидатури, і чому він взагалі покинув «Динамо».



Чому йому не була довірена подальша робота, в тому числі і з першою командою? Чому було прийнято рішення проти нього? Я думаю, що якісь досить потужні аргументи проти нього були», - сказав Франков.

Нагадаємо, Вісенте Гомес після завершення роботи з «Динамо» тренував донецький «Олімпік», який покинув в середині березня.

