Артем Франков: У Динамо був варіант із Вісенте Гомесом

Головний редактор журналу «Футбол» Артем Франков розповів, що Вісенте Гомес міг очолити київське «Динамо».
«У «Динамо» був варіант з Вісенте Гомесом. Але мені не довелося почути аргументи проти його кандидатури, і чому він взагалі покинув «Динамо».
Чому йому не була довірена подальша робота, в тому числі і з першою командою? Чому було прийнято рішення проти нього? Я думаю, що якісь досить потужні аргументи проти нього були», - сказав Франков.
Нагадаємо, Вісенте Гомес після завершення роботи з «Динамо» тренував донецький «Олімпік», який покинув в середині березня.