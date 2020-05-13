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Тимчик: Рафаїлов гідний бути спортивним директором Динамо

Тимчик: Рафаїлов гідний бути спортивним директором Динамо
16:09 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Смілива заява.

Захисник київського Динамо Олександр Тимчик, який виступає в Зорі на правах оренди, розповів про роль колишнього генерального директора луганчан Сергія Рафаїлова.

На думку Тимчика, Сергій Рафаїлов гідний бути спортивним директором київського Динамо.

“Я не знаю [чи міг би бути корисний Динамо], але тим, що Рафаїлов робив в Зорі, він цього вартий”, – вважає Тимчик.

“Сергій Васильович ніколи не дасть клуб в образу. Що б не трапилося в клубі, як би ми не грали, він ніколи нічого поганого про Зорі не скаже. Він до останнього відстоював свою думку, що Зоря може, що Зоря повинна грати, Зоря в порядку, одним словом. Я думаю, Рафаїлом гідний цього”.

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Сергій Рафаїлов покинув Зорю в кінці березня. У клубі він працював з 2009 року.

На сьогодні підопічні Віктора Скрипника займають друге місце в турнірній таблиці Favbet Ліги, маючи однакову кількість очок з Динамо – по 46.

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ФК Динамо К, Тимчик, Рафаїлов, Спортивний директор.
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