Рома розпочала переговори по трансферу Мораеса

Новини спорту:Вовки цікавилися форвардом в січні.

Рома знову проявляє інтерес до нападника Шахтаря Жуніора Мораеса. Вовки вже почали переговори з представниками форварда про можливий трансфер.

У переході Мораеса зацікавлений головний тренер римлян Паулу Фонсека. Наставник попросив спортивного директора Роми Джанлуку Петракі зробити все можливе для підписання нападника.

Мораес грав під керівництвом Фонсекі в Шахтарі. Раніше португалець заявив, що стежить за Шахтарем і хотів би підписати кілька гравців з донецького клубу.

Нагадаємо, що в січні в підписанні Мораеса були зацікавлені Рома і Болонья. Сам нападник заявляв, що в майбутньому хоче повернутися в Сантос.

Контракт Мораеса з Шахтарем закінчується в 2021 році. У нинішньому сезоні 33-річний нападник провів 31 матч за Гірників у всіх турнірах, відзначившись 20 голами і 9 результативними передачами.

Весною 2019 року Мораес отримав українське громадянство і дебютував у складі національної збірної України.