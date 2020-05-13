Скачать
Середа, 13.05.2020
Рома начала переговоры по трансферу форварда Шахтера
Рома начала переговоры по трансферу форварда Шахтера
Беленюк хочет быть судьей в бою Усика с хейтерами
Беленюк хочет быть судьей в бою Усика с хейтерами
Сезон в футзальной Экстра-лиге будет завершен досрочно
Сезон в футзальной Экстра-лиге будет завершен досрочно
Без Месси и Роналду: ФИФА отменит церемонию награждения
Без Месси и Роналду: ФИФА отменит церемонию награждения

Рома розпочала переговори по трансферу Мораеса

Рома розпочала переговори по трансферу Мораеса
16:42 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Вовки цікавилися форвардом в січні.

Рома знову проявляє інтерес до нападника Шахтаря Жуніора Мораеса. Вовки вже почали переговори з представниками форварда про можливий трансфер.

У переході Мораеса зацікавлений головний тренер римлян Паулу Фонсека. Наставник попросив спортивного директора Роми Джанлуку Петракі зробити все можливе для підписання нападника.

Мораес грав під керівництвом Фонсекі в Шахтарі. Раніше португалець заявив, що стежить за Шахтарем і хотів би підписати кілька гравців з донецького клубу.

Тимчик: Рафаїлов гідний бути спортивним директором Динамо

Нагадаємо, що в січні в підписанні Мораеса були зацікавлені Рома і Болонья. Сам нападник заявляв, що в майбутньому хоче повернутися в Сантос.

Контракт Мораеса з Шахтарем закінчується в 2021 році. У нинішньому сезоні 33-річний нападник провів 31 матч за Гірників у всіх турнірах, відзначившись 20 голами і 9 результативними передачами.

Весною 2019 року Мораес отримав українське громадянство і дебютував у складі національної збірної України.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Трансфер, Мораес, Roma, Шахтар.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Бундесліга: гравців перед стартом сезону закрили в готелях на ізоляцію
02 Директор: "Карпати" не готові проводити тестування на коронавірус
03 Сьогодні - День пам'яті Валерія Лобановського
04 Зірки НБА підтримали відновлення сезону
05 Арсенал хоче повернутися до трансферу Матвієнка
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся