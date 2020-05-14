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Менеджер Роми: З відновленням чемпіонату Італії не все так просто

Менеджер Роми: З відновленням чемпіонату Італії не все так просто
07:42 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новини спорту:Віталій Хливнюк розповів, що уряд країни ще нічого не підтвердив

Менеджер «Роми» Віталій Хливнюк не поспішає радіти відновлення чемпіонату Італії, яке відбудеться 13 червня.
 
«З поновленням чемпіонату Італії не все так просто. Документ, який направили клубам, має підтвердити уряд. До цього моменту ніхто не скаже нічого конкретного.

Дійсно, кожен клуб отримав так званий протокол відновлення чемпіонату. У ньому прописані вимоги, які ліга хоче бачити від клубів. Повторюся: на цей момент уряд нічого не підтвердив.

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Я – найбільший оптиміст і хочу, щоб чемпіонат продовжився, але на 100% поки нічого не відомо.

Щотижня уряд країни приймає певні рішення. Була інформація, що клуби з Ломбардії гратимуть на нейтральних полях, але поки ніхто це не підтверджує», – розповів Хливнюк.
 
Відзначимо, що повноцінні групові тренування клубам Серії А дозволять відновити з 18 травня.

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Все по темі:

Италия, Футбол, Карантин, Roma, Чемпіонат Італії, Відновлення сезону.
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