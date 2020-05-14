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Шевченко висловився про можливу роботу в Мілані

Шевченко висловився про можливу роботу в Мілані
10:06 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новини спорту:І дав пораду гравцям клубу.

Коуч "синьо-жовтих" Андрій Шевченко зізнався, що хотів би одного разу очолити італійський "Мілан".

Я б хотів, щоб одного разу це сталося. Я завжди зберігаю Мілан в своєму серці, і дуже люблю фанатів команди. Побачимо, але це одна з моїх цілей.

Однак зараз я думаю тільки про збірну України.

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Мілану потрібно постаратися закінчити сезон якнайкраще. Всі повинні віддавати максимум сил на полі, щоб показати повагу своїм вболівальникам.

А потім подивимося, що буде, і що нам принесе майбутнє, - цитує Шевченка Sky Sport.

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Италия, Милан, Шевченко, Футбол, Андрій Шевченко.
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