Микола Шапаренко: У мене не було контакту з Лужним і Шацьких

Новини спорту:Молодий хавбек «Динамо» розповів про постійні переходи з основи в дубль

Півзахисник київського «Динамо» Микола Шапаренко розповів про непрості моменти в основній команді.

- Чому у мене завжди дубль-основа, дубль-основа? Дуже багато хочеться сказати, я не буду цього говорити. Так тренери просто бачать. От і все. Тренери - Лужний і Шацьких, у мене не було з ними контакту. Я з ними не розмовляв. З Хацкевичем так, розмовляв. Казав мені, що треба поліпшити. А може ті на мене розсердилися ... Не знаю чому так виходить. Вони то відправляли мене, то повертали. Коротше ... Це дуже важко і б'є по моралі.

Я ніколи не давав інтерв'ю і то, максимум клубному каналу. Багато близьких знають всю ситуацію, але я б не хотів виносити її в інтернет, щоб люди знали.

- Що потрібно було поліпшити, що говорив Хацкевич?

- Іноді мені Хацкевич давав свободу дій. Я себе відчував супер. Але коли треба було грати строго в позиції ... Бувало стою без м'яча, ритм йде, 20 хвилин гри - а ти два рази до м'яча доторкнувся. Втратив ритм, отримав м'яч, втратив. Раз обріз, другий обріз - все, пішла невпевненість. Хацкевич підказував, як краще прийняти м'яч, як обіграти гравця, куди пробити. Важливі підказки.

- Пам'ятаю приїхав з національної збірної, то мене на третій день відправили в дубль. Тебе відправили на два кроки назад і тепер заново треба все доводити, знову потрапляти в першу команду. Це максимально складно.