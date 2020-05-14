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Конор Макрегор: Молюся за одужання батька Хабіба Нурмагомедова

Конор Макрегор: Молюся за одужання батька Хабіба Нурмагомедова
10:27 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новини спорту:Ірландець висловив підтримку своєму самому непримиренному супернику.

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор опублікував пост, в якому висловив підтримку родині Хабіба Нурмагомедова, батько якого, Абдулманап, знаходиться в комі.

«Молюся за одужання Абдулманапа Нурмагомедова. Людина, яка виховала велику кількість чемпіонів світу з усіх бірцівських дисциплін. Справжній геній змішаних єдиноборств!

Дуже засмучений, почувши цю новину сьогодні ввечері. Молюся за сім'ю Нурмагомедова в цей час», - написав Макгрегор.

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Відзначимо, що кілька днів тому між Макгрегором і Нурмагомедова виникла чергова сварка в Twitter. Але в скрутну хвилину Конор вирішив підтримати свого суперника.

Нагадаємо, що Макгрегор поступився Нурмагомедову в жовтні 2018 року.

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Бокс, Конор Макрегор, Батько, Одужання.
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