Конор Макрегор: Молюся за одужання батька Хабіба Нурмагомедова

Новини спорту:Ірландець висловив підтримку своєму самому непримиренному супернику.

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор опублікував пост, в якому висловив підтримку родині Хабіба Нурмагомедова, батько якого, Абдулманап, знаходиться в комі.

«Молюся за одужання Абдулманапа Нурмагомедова. Людина, яка виховала велику кількість чемпіонів світу з усіх бірцівських дисциплін. Справжній геній змішаних єдиноборств!

Дуже засмучений, почувши цю новину сьогодні ввечері. Молюся за сім'ю Нурмагомедова в цей час», - написав Макгрегор.

Відзначимо, що кілька днів тому між Макгрегором і Нурмагомедова виникла чергова сварка в Twitter. Але в скрутну хвилину Конор вирішив підтримати свого суперника.

Нагадаємо, що Макгрегор поступився Нурмагомедову в жовтні 2018 року.