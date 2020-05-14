Лаутаро Мартінес готовий покинути Інтер тільки заради Барселони

Новини спорту:Він не розглядає варіанти від інших клубів.

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес попросив керівництво нерадзуррі відхиляти можливі запити з боку ПСЖ або Манчестер Сіті, які в ньому зацікавлені.

Тим самим аргентинський форвард дав зрозуміти, що в найближче трансферне вікно готовий покинути Інтер лише заради Барселони.

Барселона розглядає Лаутаро як пріоритетну мету на трансферному ринку, але не готова платити прописану в його контракті з Інтером суму відступних в 111 мільйонів євро, через що може додатково обміняти якихось своїх гравців.

У нинішньому сезоні 22-річний Лаутаро забив 16 м’ячів в 31 матчі за Інтер у всіх турнірах.

В даний момент чемпіонати Італії та Іспанії припинені через пандемію коронавірусу.