Новини спорту:Команда тренується в невеликих групах.

Гравці Олександрії здали тести на коронавірус – всі вони виявилися негативними. Це дозволило команді повернутися до тренувань.

Поки що футболісти команди займаються в групах по 6 осіб, тим самим дотримуючись правил соціального дистанціювання.

Раніше тести на коронавірус здали члени тренерського штабу клубу, що заразилися не виявилося. Тренер команди Володимир Шаран висловлювався проти відновлення сезону в Києві.

Згідно з попереднім планом УПЛ, чемпіонат має відновитися 30 травня. У команд є 2,5 тижні для тренувань.

Олександрія пішла на вимушену перерву через COVID-19 на п’ятому місці турнірної таблиці.