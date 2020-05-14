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Гравці Олександрії здали тести на коронавірус

Гравці Олександрії здали тести на коронавірус
11:59 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Команда тренується в невеликих групах.

Гравці Олександрії здали тести на коронавірус – всі вони виявилися негативними. Це дозволило команді повернутися до тренувань.

Поки що футболісти команди займаються в групах по 6 осіб, тим самим дотримуючись правил соціального дистанціювання.

Раніше тести на коронавірус здали члени тренерського штабу клубу, що заразилися не виявилося. Тренер команди Володимир Шаран висловлювався проти відновлення сезону в Києві.

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Згідно з попереднім планом УПЛ, чемпіонат має відновитися 30 травня. У команд є 2,5 тижні для тренувань.

Олександрія пішла на вимушену перерву через COVID-19 на п’ятому місці турнірної таблиці.

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Футбол, Тест, Коронавірус, Олександрія.
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