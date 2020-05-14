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Чорноморець підтвердив призначення тренером Ковальця

Чорноморець підтвердив призначення тренером Ковальця
13:57 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Його асистентом тимчасово буде Андрій Ущаповський.

Екс-тренер молодіжної збірної України і Оболоні-Бровар Сергій Ковалець призначений новим тренером одеського Чорноморця.

«Будемо готуватися до продовження чемпіонату. Правда, ще не відомо, коли він відновиться. Рішення повинно бути прийнято на днях. З моїми помічниками визначимося трохи пізніше. Поки мені буде асистувати старший тренер Чорноморця-2 Андрій Ущаповський”, – заявив Ковалець.

Раніше повідомлялося, що ще 12 травня 51-річний фахівець був представлений команді на клубній базі Моряків в Совіньоні.

На посаді Ковалець замінив Остапа Маркевича, звільненого в квітні. Під керівництвом останнього одесити провели сім матчів у чемпіонаті Першій лізі і вибороли дві перемоги.

Ковалець припинив співпрацю з Оболонню-Бровар в січні. На зимову перерву кияни пішли п’ятими в турнірній таблиці.

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Одесити ж зіткнулися з серйозними фінансовими проблемами: повідомлялося про заборгованості із зарплати за два місяці, а гравцям, за інформацією ЗМІ, пропонують грати за 10-15 тисяч гривень на місяць.

На сьогоднішній день Чорноморець займає десяте місце в турнірній таблиці Першої ліги України.

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Ковалец, Футбол, Тренер, Чорноморець.
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