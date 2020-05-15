Ібрагімович заявив, що покине Мілан після закінчення сезону

Новини спорту:Так вважають італійські ЗМІ.

Шведський нападник Златан Ібрагімовіч збирається покинути ряди "Мілана".

За інформацією Corriere della Sera, 38-річний форвард не буде продовжувати ще на один сезон свій діючий контракт з "россонері", незважаючи на наявну в контракті для цього опцію.

Повідомляється, що Ібрагімович прийняв рішення повернутися в рідну Швецію, де буде виступати за клуб "Хаммарбю", співвласником якого він є.

"Мілан" підписав Ібрагімовича в січні цього року на правах вільного агента. У поточному сезоні Златан провів за міланців 8 матчів в Серії А, забив 3 голи і зробив 1 ассист.