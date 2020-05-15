Клуби УПЛ домовилися грати на своїх домашніх стадіонах

Новини спорту:При цьому клуби гарантують, що всі вимоги по дезінфекції та безпеки будуть дотримані

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розкрив деталі відновлення УПЛ, яке має відбутися 30 травня. Зокрема, функціонер розповів про формат проведення прийдешніх поєдинків.

"Абсолютна більшість клубів підтримало рішення відновлення чемпіонату 30 травня. Обговорювалася можливість 6 червня або пізніше. Клуби підтримали 30 травня.

Зараз всі проходять підготовку, запланували контрольні матчі. Команди готуються до відновлення чемпіонату 30 травня.

Формат? Всі клуби проводитимуть матчі на своїх стадіонах. "Зоря" буде грати в Запоріжжі. При цьому, клуб гарантує, що всі вимоги по дезінфекції, безпеки учасників і обслуговуючих осіб будуть дотримані. Також це гарантувала "Олександрія" та клуби другої шістки", - сказав Дикий.