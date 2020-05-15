Гравці та персонал Карпат здали тести на Covid-19

Новини спорту:Тестування проходили невеликими групами.

Тренери, гравці та персонал Карпат здали тести на коронавірус. Перевірку проходили невеликими групами з дотриманням санітарно-епідеміологічних рекомендацій.

Раніше виконавчий директор клубу Ростислав Ящишин заявляв, що у клубу немає коштів, необхідних для проходження тестування на COVID-19, через що команда не зможе відновити тренування. Згодом він повідомив, що ситуація змінилася і гравці Карпат пройдуть тестування. Тепер в клубі очікують результатів аналізів, після чого зможуть відновити тренування.

Деякі клуби української Прем’єр-ліги вже здали тести на коронавірус. Результати футболістів Ворскли, Динамо, Десни, Олександрії та Колоса були негативними. Також тестування пройшли гравці Шахтаря, СК Дніпро-1, Маріуполя.

Прем’єр-ліга планує відновити розіграш національної першості 30 травня і завершити його в липні.