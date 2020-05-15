МЛС продовжила заборону на командні тренування до 1 червня

Новини спорту:Футболісти мають можливість займатися індивідуально.

Керівництво МЛС продовжило заборону на командні тренування і заняття в невеликих групах до 1 червня. Футболісти можуть займатися на відкритому повітрі індивідуально.

Минулого тижня Ліга прийняла медичний протокол, що дозволяє гравцям повернутися до індивідуальних занять. Тренувальні бази клубів залишаються закритими для всіх футболістів, за винятком тих, кому потрібне лікування або реабілітація під наглядом медиків.

Раніше повідомлялося, що МЛС розглядає можливість відновлення матчів чемпіонату в парку Disney World, що розташований у Флориді. Очікується, що гравці і персонал будуть ізольовані на території парку.

Ліга розраховує прискорити плани впродовж наступних двох тижнів і визначитися з термінами відновлення матчів. Поки чемпіонат призупинений до 8 червня.