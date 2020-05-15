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У Баварії кращі шанси на найшвидший гол після карантину

У Баварії кращі шанси на найшвидший гол після карантину
18:26 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Можливо, нас очікують кілька сенсаційних результатів в першому після відновлення турі Бундесліги.

У суботу, 16 травня, поновлюється чемпіонат Німеччини. Компанія FavBet запропонувала уболівальникам зробити свої ставки на те, яким  саме може вийти перший тур після тривалої паузи, пов’язаної з карантином.

У команд було близько місяця, щоб потренуватися і набрати форму. Це не так багато, особливо якщо врахувати, що футболісти працювали в незвичайних умовах, деякі, наприклад, взагалі проводили тренування з використанням безконтактної технології. Дуже багато чого буде залежати від того, хто підготувався краще.

Можливо, нас чекає кілька сенсаційних результатів.

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Крім звичайних ставок на матчі, компанія FavBet також запропонувала уболівальникам спробувати вгадати і інші можливі результати. Зокрема, хто забиває більше м’ячів, Баварія (КЕФ 1.57) або дортмундська Боруссія (2.3).

Досить непоганий коефіцієнт на те, що ми побачимо хет-трик – 3.30. А ось відставка головного тренера найближчим часом малоймовірна – 8.5. Також можна спробувати вгадати, хто саме заб’є найшвидший м’яч після карантину, фаворити на даний момент Баварія (8.0) і Лейпциг (9.0).

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Бавария, Футбол, Карантин, Гол.
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