У Баварії кращі шанси на найшвидший гол після карантину

Новини спорту:Можливо, нас очікують кілька сенсаційних результатів в першому після відновлення турі Бундесліги.

У суботу, 16 травня, поновлюється чемпіонат Німеччини. Компанія FavBet запропонувала уболівальникам зробити свої ставки на те, яким саме може вийти перший тур після тривалої паузи, пов’язаної з карантином.

У команд було близько місяця, щоб потренуватися і набрати форму. Це не так багато, особливо якщо врахувати, що футболісти працювали в незвичайних умовах, деякі, наприклад, взагалі проводили тренування з використанням безконтактної технології. Дуже багато чого буде залежати від того, хто підготувався краще.

Можливо, нас чекає кілька сенсаційних результатів.

Крім звичайних ставок на матчі, компанія FavBet також запропонувала уболівальникам спробувати вгадати і інші можливі результати. Зокрема, хто забиває більше м’ячів, Баварія (КЕФ 1.57) або дортмундська Боруссія (2.3).

Досить непоганий коефіцієнт на те, що ми побачимо хет-трик – 3.30. А ось відставка головного тренера найближчим часом малоймовірна – 8.5. Також можна спробувати вгадати, хто саме заб’є найшвидший м’яч після карантину, фаворити на даний момент Баварія (8.0) і Лейпциг (9.0).