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Чемпіонат Бельгії достроково завершений, відомо хто став чемпіоном

Чемпіонат Бельгії достроково завершений, відомо хто став чемпіоном
02:57 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Васланд-Беверен покине елітний дивізіон.

Генеральна асамблея Про Ліги прийняла рішення достроково завершити чемпіонат Бельгії. Брюгге, за який виступає український захисник Едуард Соболь, офіційно оголосили чемпіоном, Васланд-Беверен покине елітний дивізіон. Повідомляється, що за дострокове припинення першості проголосували не менше 84% клубів.

Друге місце в чемпіонаті Бельгії зайняв Гент, за який виступають українці Ігор Пластун, Роман Безус та Роман Яремчук. Саме вони разом з Брюгге повинні отримати путівки в Лігу чемпіонів.

На початку квітня бельгійські клуби підтримали ідею дострокового закінчення чемпіонату і винесли питання на розгляд Генеральної асамблеї Про Ліги. Голосування про дострокове завершення вже чотири рази переносили у зв’язку з відсутністю рішення Ради національної безпеки.

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Брюгге лідирував в Про Лізі, випереджаючи Гент на 15 очок. Сам Соболь в поточному сезоні зіграв в 26 матчах чемпіонату з 29, відзначившись чотирма результативними передачами.

Бельгійський чемпіонат – не єдиний, де було прийнято рішення достроково завершити сезон. Раніше були остаточно зупинені сезони у Франції і Нідерландах.

Нагадаємо, що УЄФА планує завершити поточний сезон до кінця серпня. Йдеться як про національні європейських чемпіонатах, так і про розіграші єврокубкових турнірів.

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Бельгия, Чемпион, Чемпіонат Бельгії, Брюгге Соболя.
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