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Вердер відправив на двотижневий карантин футболіста

Вердер відправив на двотижневий карантин футболіста
01:28 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Позитивний тест на коронавірус здала людина з найближчого оточення гравця.

Вердер відправив на двотижневий карантин одного футболіста. Прізвище гравця клуб не розголошує.

Повідомляється, що позитивний тест на коронавірус здала людина з найближчого оточення футболіста. Результати аналізу на COVID-19 самого гравця негативні.

Футболістів і співробітників Вердера перевіряли вже двічі в травні. Серед гравців не було заражених.

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Бундесліга була призупинена на початку березня. До кінця сезону командам залишилося зіграти 9 турів.

Сезон в Німеччині відновиться завтра, 16 травня. Вердер свій перший матч після рестарту проведе 18 травня проти Баєра.

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Карантин, Футболист, Вердер, Коронавірус.
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