Вердер відправив на двотижневий карантин футболіста

Вердер відправив на двотижневий карантин одного футболіста. Прізвище гравця клуб не розголошує.
Повідомляється, що позитивний тест на коронавірус здала людина з найближчого оточення футболіста. Результати аналізу на COVID-19 самого гравця негативні.
Футболістів і співробітників Вердера перевіряли вже двічі в травні. Серед гравців не було заражених.
Бундесліга була призупинена на початку березня. До кінця сезону командам залишилося зіграти 9 турів.
Сезон в Німеччині відновиться завтра, 16 травня. Вердер свій перший матч після рестарту проведе 18 травня проти Баєра.