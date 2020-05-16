Вердер відправив на двотижневий карантин футболіста

Новини спорту:Позитивний тест на коронавірус здала людина з найближчого оточення гравця.

Вердер відправив на двотижневий карантин одного футболіста. Прізвище гравця клуб не розголошує.

Повідомляється, що позитивний тест на коронавірус здала людина з найближчого оточення футболіста. Результати аналізу на COVID-19 самого гравця негативні.

Футболістів і співробітників Вердера перевіряли вже двічі в травні. Серед гравців не було заражених.

Бундесліга була призупинена на початку березня. До кінця сезону командам залишилося зіграти 9 турів.

Сезон в Німеччині відновиться завтра, 16 травня. Вердер свій перший матч після рестарту проведе 18 травня проти Баєра.