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Санчо, Обамеянг і Чілуелл входять в шорт-лист Челсі

Санчо, Обамеянг і Чілуелл входять в шорт-лист Челсі
09:07 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Заради таких покупок "синім" доведеться неабияк витратитися.

Лондонський "Челсі" почав підготовку до літнього трансферного вікна. Наставник команди Френк Лемпард шукає посилення на лівий фланг оборони і в центр нападу. Також може бути придбаний вінгер.

"Сині" зберігають інтерес до лівого фулбека "Лестера" Бену Чілуелла і вінгера дортмундської "Боруссії" Джейдона Санчо, повідомляє ESPN.

Також головний тренер лондонців Френк Лемпард хоче обзавестися нападаючим, проявляючи інтерес до Мусі Дембеле з "Ліона". В якості альтернативи розглядаються Тімо Вернер з "РБ Лейпциг" і П'єр-Емерік Обамеянг з "Арсеналу".

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Щоб потягнути настільки дорогі покупки, "Челсі" буде змушений продати ряд гравців. До числа доступних для трансферу числяться Маркос Алонсо, Емерсон, Давіде Дзаппакоста, Тьемуе Бакайоко і Міші Батшуайі. Нголо Канте і Жоржиньо не покинуть клуб ні за яких обставин.

Раніше перший річний новачок "синіх" Хакім Зіеш був визнаний гравцем року в "Аяксі" третій сезон поспіль.

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Челси, Обамеянг, Шорт-лист, Санчо, Чілуелл.
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