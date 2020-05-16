Маттеус: Вернеру варто ще на рік затриматися в Лейпцигу

Новини спорту:Легендарний хавбек відмовляє Тімо від переходу в "Ліверпуль".

Легенда німецького футболу Лотар Маттеус поділився думкою про можливий перехід форварда "Лейпцига" Тімо Вернера в "Ліверпуль".

"Я вважаю, що Тімо підходить "Ліверпулю" за менталітетом і стилем. Він дуже швидкий і сильний. Вернер націлений на ворота і не любить просто тримати м'яч. Клопп любить швидких гравців в атаці, і у Вернера є необхідний темп. Але він повинен грати.

У "Лейпцигу" у нього є своя позиція. В системі Нагельсманна він основний гравець. Але "Ліверпуль" – це один з найкращих клубів світу. Звичайно, Вернер міг би вписатися в склад "Ліверпуля". Але йому подобається грати у великих матчах, так що доведеться витіснити когось. Я говорю про Мане, Салаха або Фірміно. Думаю, що коли всі ці гравці будуть готові, Вернер буде сидіти на лавці запасних.

Так що йому було б краще провести ще один рік в "Лейпцигу". У цьому сезоні, наприклад, він значно прогресував, і не тільки з точки зору кількості голів, але гри в цілому", – сказав Маттеус Goal.