Гронкьяєр: Зієш відразу стане основним в Челсі

Новини спорту:Екс-вінгер висловився про гру марокканця.

Колишній датський вінгер Йеспер Гронкьяєр висловився з приводу Хакіма Зієша, який влітку виконає той же шлях, що і Гронкьяєр в 2000-му році, перебравшись з "Аякса" в "Челсі".

"В останні пару сезонів Зієш справляв на мене найсильніше враження зі складу "Аякса", хоча він і не є вихованцем їх академії.

Такого роду гравці потрібні твоїй команді. Думаю, всі топ-клуби стежили за Зієшем і питали себе, чи достатньо він хороший для них. Він чудовий гравець, і в "Челсі", думаю, він відразу заграє в стартовому складі", - цитує Гронкьяєра Goal.

Нагадаємо, Зієш обійшовся "Челсі" в 40 мільйонів євро. Вчора він був визнаний найкращим гравцем "Аякса" третій сезон поспіль.