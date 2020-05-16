Денис Бойко: У дитинстві був зосереджений тільки на футболі

Новини спорту:А ще воротар симпатизує Леброну Джеймсу.

Голкіпер "Динамо" Київ Денис Бойко відповів на запитання клубної анкети.

1. Якими видами спорту цікавишся, крім футболу?

- Переважно, лише баскетбол. Але коли буваю в США, то намагаюся відвідати максимум різних спортивних заходів, таких як NBA, NFL, NHL, MLB.

2. У що, крім футболу, граєш, коли є така можливість?

- У баскетбол, волейбол та гандбол. Кілька разів у бейсбол пробував.

3. Кому зі спортсменів або команд в інших видах спорту симпатизуєш?

- Для мене це Леброн Джеймс.

4. Чи займався в дитинстві або юнацтві іншими видами спорту паралельно з футболом?

- Ні. Був зосереджений лише на футболі

5. Відвідування яких спортивних матчів або заходів залишило найбільше вражень?

- В Америці будь-який спортивний захід – це, насамперед, шоу! Усе зроблено спеціально для глядачів, атмосфера дуже крута протягом усього матчу! Дуже багато людей відвідують баскетбол, хокей, бейсбол або американський футбол не лише, щоб подивитися матч, – багато хто просто приходять, щоб розважитися з друзями, узяти участь у різних конкурсах, відпочити, послухати класну музику, оскільки на кожному матчі виступають відомі ді-джеї. Ще був на кількох крутих музичних концертах у Європі – теж незабутні емоції.