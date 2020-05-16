Манчестер Сіті готовий продати Сане

Новини спорту:Контракт швидконогого німця з "містянами" закінчується в липні 2021 року.

"Манчестер Сіті" може продати вінгера Лероя Сане в "Баварію", але тільки за правильну ціну.

На початку травня в німецькій пресі з'явилася інформація, що "Баварія" готова запропонувати "Сіті" 35 мільйонів фунтів в якості компенсації, що ніяк не влаштовує чемпіонів Англії.

Проте, як стверджує Evening Standard, продаж Сане в найближче трансферне вікно можливий. Для цього "Баварія" повинна запропонувати набагато більше грошей за гравця, якого "Сіті" минулого літа оцінив в 130 млн. Фунтів.

При цьому боси "Сіті" все ще сподіваються, що Лерой одумається і підпише новий контракт.