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Бернарду Сілва: Гвардіола – один з найкращих тренерів в історії

Бернарду Сілва: Гвардіола – один з найкращих тренерів в історії
13:34 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

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Півзахисник "Манчестер Сіті" Бернарду Сілва назвав свого наставника Хосепа Гвардіолу одним з кращих тренерів усіх часів.

"Особисто я навчився настільки багато чому не тільки у нього, а й у всіх моїх партнерів по команді з моменту, як перейшов в" Манчестер Сіті ". Він один з кращих тренерів усіх часів. Чудово, що він є у нас.

Він зробив величезний вплив за час своєї роботи в "Манчестер Сіті". Ви можете бачити це за результатами і трофеїв за останні три сезони.

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З моменту мого переходу ми виграли чимало трофеїв. Але приємна річ не тільки в цьому, а також в тому, як ми граємо. Ми думаємо, що наші фанати насолоджуються нашою грою - атаками, великою кількістю моментів, голами. Це привабливий футбол", - цитує Сілву Daily Mail.

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Футбол, Гвардиола, Тренер, Бернарду Силва.
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