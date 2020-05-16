Новини спорту:Португалець щасливий можливості пограти під керівництвом Пепа.

Півзахисник "Манчестер Сіті" Бернарду Сілва назвав свого наставника Хосепа Гвардіолу одним з кращих тренерів усіх часів.

"Особисто я навчився настільки багато чому не тільки у нього, а й у всіх моїх партнерів по команді з моменту, як перейшов в" Манчестер Сіті ". Він один з кращих тренерів усіх часів. Чудово, що він є у нас.

Він зробив величезний вплив за час своєї роботи в "Манчестер Сіті". Ви можете бачити це за результатами і трофеїв за останні три сезони.

З моменту мого переходу ми виграли чимало трофеїв. Але приємна річ не тільки в цьому, а також в тому, як ми граємо. Ми думаємо, що наші фанати насолоджуються нашою грою - атаками, великою кількістю моментів, голами. Це привабливий футбол", - цитує Сілву Daily Mail.