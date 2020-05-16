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Болбат оцінив шанси Шахтаря виграти в цьому сезоні Лігу Європи

Болбат оцінив шанси Шахтаря виграти в цьому сезоні Лігу Європи
14:48 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новини спорту:А також назвав символічну збірну Шахтаря.

Гравець "Шахтаря" Сергій Болбат розповів про бельгійський етап кар'єри і склав символічну збірну "гірників".

– Що мотивує тебе тренуватися щоранку?
– Мені здається, я сам собою відповідальний. Це не обмежується футболом. І відчуття того, що ти маєш щодня працювати, зростати в професійному плані, втілювати свої мрії й завдання, – напевно, ось це якось мотивує. Плюс за стільки років стає звичкою, як чай зранку попити.

– За чим сумуєш найбільше з бельгійського відрізка своєї кар’єри?
– Напевно, за атмосферою на стадіонах. Там вона крута на кожному матчі, вдома або в гостях. У будь-якої команди стадіон забитий, люди люблять свої клуби. Неодноразово в інтерв’ю відзначав: у Бельгії дуже відчувається фактор того, що ти граєш на виїзді. Я раніше цього не надто розумів, мовляв, яка різниця? А там уболівальники чинять такий тиск, що реально хочеться грати тільки вдома, адже на виїзді дуже складно.

– Склади символічну збірну "Шахтаря" всіх часів.
– Пятов, Срна, Чигринський, Ракицький, Рац, Фернандіньо, Тейшейра, Мхітарян, Коста, Вілліан, Адріано. Однак це з тих, кого я спостерігав, з ким або проти кого доводилося грати.

– Чи зможе "Шахтар" цього року виграти Лігу Європи? Пауза піде на користь або навпаки?
– Сподіватимемось, що так. Докладатимемо зусиль, аби все було нам лише на руку. Не знаю, як складеться, проте хотілося б пройти якнайдалі. І я гадаю, що шанси ми маємо. І з "Бенфікою", і в першому матчі з "Вольфсбургом" ми продемонстрували, на що здатні. Бажаємо гучно заявити про себе, віримо й намагатимемося це зробити.

– Найважчий футболіст, проти якого доводилося грати?
– Запитання обширне. Нехай буде правий захисник Врсалько. Діяв проти нього в атаці за молодіжну збірну з хорватами. Але взагалі тут багато факторів, складно відповісти. Узяти матч із "Сіті". Я грав правого захисника проти Стерлінга й, гадаю, досить непогано. Вдалося закрити його сильні сторони. Ми розібрали, куди він бігтиме, що робитиме, коли йде за спину. Увесь матч я зберігав концентрацію, видивлявся ці моменти і спробував не дати йому зіграти. Мені здається, вийшло, хоча відомо, хто такий Стерлінг.

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– Чому "Шахтар" робить великі ставки на бразильців та інших легіонерів, а не задіює своїх вихованців?
– Чому? "Шахтар" задіює чимало своїх вихованців у першій команді. Тут працює просте правило: якщо ти заслуговуєш, якщо сильніший, то гратимеш. Так було за будь-яких тренерів, десь більше, десь менше, проте вихованців завжди в достатку. Що ж до легіонерів, то в топкомандах їх багато.

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Болбат, Ліга Європи, Шахтар, Сергій Болбат.
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