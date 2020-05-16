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Лейпциг домовився про викуп Шика зі знижкою

Лейпциг домовився про викуп Шика зі знижкою
14:55 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новини спорту:"Бики" можуть заощадити 3 мільйони.

"РБ Лейпциг" та "Рома" близькі до угоди з приводу переходу Патрика Шика, повідомляє Sky Sport Italia.

Нагадаємо, 24-річний форвард перебрався до табору "биків" на правах оренди за 3.5 мільйона євро. При цьому в договорі сторін прописана опція викупу чеха за 28 млн євро.

За інформацією видання, представникам Бундесліги вдалося домогтися невеликої знижки і вони вже найближчим часом викуплять його контракт за 25 млн. Однак цю суму вони будуть змушені виплатити одним платежем.

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У цьому сезоні Шик відзначився 7 голами і двома результативними передачами в 15 матчах чемпіонату Німеччини.

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Лейпциг, Roma, Патрик Шик, Бики.
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