Чемпіонат Австрії відновить матчі 2-го червня

Новини спорту:Ігри будуть проходити за порожніх трибун кожних три дні.

Чемпіонат Австрії з футболу відновить матчі 2 червня, про що оголосив виконавчий директор місцевої Бундесліги Крістіан Ебенбауер.

Ігри будуть проходити кожних три дні, а гравців будуть тестувати на коронавірус перед кожним поєдинком.

«Ми горді і усвідомлюємо свою відповідальність. Ніхто не жертвує здоров’ям. Виклики залишаються – як організаційні, так і фінансові. Матчі без фанатів – аварійний план і не є рішенням для футболу в майбутньому», – заявив Ебенбауер.

У вівторок, 12 травня, австрійський уряд дав дозвіл на відновлення футбольних матчів за порожніх трибун. Команди повернулися до тренувань в невеликих групах ще 20 квітня.

Таблицю австрійської першості очолює ЛАСК, на три очки відстає Зальцбург, на сім очок – Рапід.