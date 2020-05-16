Сергій Погорілий: Головний любитель штрафувати - Лужний

Новини спорту:Відомий воротар - про найстрогішого тренера в своїй кар'єрі

Екс-воротар «Металіста», «Таврії» і ряду інших українських клубів Сергій Погорілий розповів про те, який тренер в його кар'єрі найчастіше виписував штрафи:

«Напевно, Олег Романович Лужний. Він саме любитель був штрафувати, особливо за зайву вагу. Можна не вміти набивати, грати в футбол, але вагу повинен тримати.

Штрафував навіть на десятки тисяч, і не гривень, але потім він прощав. Ніхто йому не віддавав.

Перевірили, жир зняли. Коли Назік (Сергій Назаренко - прим.) ходив, він всю траву навколо будинку з'їв, вже однією травою харчувався».

Погорілий працював під керівництвом Лужного в «Таврії» в 2012-2013 роках.