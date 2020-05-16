Михайленко: Футбол без глядачів – не зовсім приємне видовище

Новини спорту:Головний тренер СК «Дніпро-1» вважає, що усім слід дотримуватися медичних протоколів.

Головний тренер СК «Дніпро-1» Дмитро Михайленко вважає, що поєдинки без глядачів будуть схожі на контрольні зустрічі на зборах, повідомляє телеканал «Футбол».

«Найголовніше, що зміниться - це гра за порожніх трибун. Це більше схоже на ігри, які проходять на зборах: чутні вигуки гравців, підказки тренерів - не зовсім приємне видовище.

Приберуть рукостискання та інші речі, які допоможуть дотримуватися соціальної дистанції. Також мають з'явитися протоколи, які підкажуть, як себе поводити в підтрибунному приміщенні. Сподіваємося, що це допоможе повернути футбол в тому вигляді, якому ми звикли його бачити - при великій кількості уболівальників», - сказав Михайленко.

Нагадаємо, клуби УПЛ хочуть відновити матчі чемпіонату вже 30 травня. На вимушену перерву СК «Дніпро-1» пішов на першому місці нижньої шістки Favbet Ліги. Відзначимо, що гравці і співробітники клубу здали негативні тести на коронавірус.