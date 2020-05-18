Флік: Всі чули, як ми говорили: "Хлопці, потрібно зіграти на нуль"

Новини спорту:Наставник Баварії подякував своїй команді за гру.

Головний тренер Баварії Ханс-Дітер Флік поділився думками про перемогу мюнхенців над Уніон Берлін (2:0) в матчі 26-го туру Бундесліги. Наставник задоволений підсумком поєдинку і грою своєї команди.

“Це була заслужена трудова перемога. Нам було важко знайти свою гру. Але я хотів би подякувати своїй команді за те, як вона діяла протягом 90 хвилин”.

“Думаю, всі чули, як ми говорили футболістам: «Хлопці, потрібно зіграти на нуль». В результаті я задоволений результатом”, – сказав Флік.

Нагадаємо, що в суботу, 16 травня, відновився сезон в Бундеслізі. Матчі першості проходять при порожніх трибунах в зв’язку з пандемією коронавірусу.

Баварія очолює Бундеслігу, випереджаючи Боруссію Дортмунд на чотири очки. У наступному турі 23 травня команда Фліка вдома прийматиме Айнтрахт.