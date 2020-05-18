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Флік: Всі чули, як ми говорили: "Хлопці, потрібно зіграти на нуль"

Флік: Всі чули, як ми говорили: "Хлопці, потрібно зіграти на нуль"
08:24 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Наставник Баварії подякував своїй команді за гру.

Головний тренер Баварії Ханс-Дітер Флік поділився думками про перемогу мюнхенців над Уніон Берлін (2:0) в матчі 26-го туру Бундесліги. Наставник задоволений підсумком поєдинку і грою своєї команди.

“Це була заслужена трудова перемога. Нам було важко знайти свою гру. Але я хотів би подякувати своїй команді за те, як вона діяла протягом 90 хвилин”.

“Думаю, всі чули, як ми говорили футболістам: «Хлопці, потрібно зіграти на нуль». В результаті я задоволений результатом”, – сказав Флік.

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Нагадаємо, що в суботу, 16 травня, відновився сезон в Бундеслізі. Матчі першості проходять при порожніх трибунах в зв’язку з пандемією коронавірусу.

Баварія очолює Бундеслігу, випереджаючи Боруссію Дортмунд на чотири очки. У наступному турі 23 травня команда Фліка вдома прийматиме Айнтрахт.

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Спорт, Бавария, Футбол, Флік.
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