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Олександр Караваєв: Вага оптимальна, але кондицій ще немає

Олександр Караваєв: Вага оптимальна, але кондицій ще немає
08:53 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новини спорту:Гравець «Динамо» встиг зігнати 1 кг зайвої ваги.

Півзахисник «Динамо» Олександр Караваєв розповів про відновлення групових тренувань, а також про підготовку до матчу з «Шахтарем».

УПЛ відновиться 30 травня. У першому турі після повернення кияни зіграють проти «Шахтаря».

«Звичний тренувальний процес. Робимо багато тих же самих вправ, то що робили під час чемпіонату. Видно, що всі хлопці фізично добре готові, бо працювали під час карантину. Багато емоцій, видно, що хлопці скучили за футболом. Особливо змагальний момент в тренуваннях, коли ти граєш 5 на 5, 10 на 10. Є азарт, у кожного горять очі.

Як оціню свою форму? За час карантину зайвий кілограмчик додався. Як би не стежив, і вдома займався і їздив на базу. Але все одно кілограм був. Але почалися тренування, все прийшло в норму. Вага оптимальна, кондицій ще немає. Але відчувається, що набираю

Хто самий товстий в команді? Так я навіть так і не помітив. Видно, що всі підтримували форму. У нас був звіт по виконаній роботі по GPS. Видно, що кожен футболіст приїжджав на базу і робив свою роботу.

Флік: Всі чули, як ми говорили: "Хлопці, потрібно зіграти на нуль"

На матч із «Шахтарем» впевнений, що сил вистачить на 100%. На такий матч як «Шахтар» - «Динамо» налаштовуватися не потрібно. За ці два тижні встигнемо підготуватися. Все оптимістично, виконуємо всю роботу. Дай Бог, підійдемо в оптимальних кондиціях», - сказав Караваєв.

Раніше повідомлялося, що матч «Шахтар» - «Динамо» може пройти в Києві.

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ФК Динамо К, Спорт, Шахтар, Олександр Караваєв.
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