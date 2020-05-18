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ПСЖ і Евертон зацікавлені в півзахиснику Роми Пеллегріні

ПСЖ і Евертон зацікавлені в півзахиснику Роми Пеллегріні
08:58 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Клуби готові виплатити клаусула гравця.

Півзахисник Роми Лоренцо Пеллегріні потрапив в сферу інтересів ПСЖ і Евертона. Обидва клуби готові виплатити клаусула гравця збірної Італії в розмірі 30 мільйонів євро.

ПСЖ і Евертон мають намір заплатити відступні за Пеллегріні двома платежами по 15 мільйонів євро. Контракт хавбека з Ромою закінчується в червні 2022 року.

У поточному сезоні 23-річний Пеллегріні провів 24 матчі за Рому у всіх турнірах, відзначившись трьома голами і 11 результативними передачами.

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Рома йде на п’ятому місці Серії А, Евертон займає 12-у позицію АПЛ. ПСЖ був визнаний чемпіоном Франції після того, як сезон в Лізі 1 був достроково завершений у зв’язку з пандемією коронавірусу.

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Все по темі:

ФК Рома, ПСЖ, Эвертон, Лоренцо Пеллегрини.
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