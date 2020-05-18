Футбольний агент про суперника Шахтаря: Вольфсбург нестабільний

Новини спорту:Показником буде наступний матч Бундесліги.

Менеджер Андрій Головаш висловив свою думку про німецький "Вольфсбург" – суперника "Шахтаря" в 1/8 Ліги Європи.

"Вольфсбург" нестабільний. І давати йому якусь однозначну оцінку я б не зміг. За підбором гравців це добре укомплектована команда. Вона вдало почала цей чемпіонат і довше за всіх не програвала. Але тоді в неї настав обвал.

Зараз вони почали вигравати, забили на останній хвилині. Але по першій грі не варто судити. Наступний матч буде вдома із дортмундською "Боруссією". І я думаю, це буде лакмусовий папірець, принаймні на сьогодні.

Гра з "Шахтарем", наскільки розумію, буде за декілька місяців. Тому в якому стані Вольфсбург підійде до матчу – неможливо сказати.