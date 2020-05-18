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Поновлення сезону у Першій і Другій лігах можуть перенести

Поновлення сезону у Першій і Другій лігах можуть перенести
10:35 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Старт догравання чемпіонату запланований на 16 червня.

Як стало відомо Sport Arena відновлення сезону у Першій і Другій лігах може бути відкладено на два тижні.

За нашою інформацією, планується, що матчі, що залишилися команди почнуть догравати 16 червня, а не 2-го, як планувалося раніше. В такому випадку клуби отримають більше часу для підготовки до завершення сезону.

Відзначимо, що на 12 червня заплановано півфінальні матчі Кубка України – Минай – Динамо і Маріуполь – Ворскла. Фінал в Тернополі повинен пройти 19 липня.

Нагадаємо, ПФЛ у четвер проведе засідання ліг. Зустріч пройде на стадіоні Оболонь в Києві, швидше за все, прямо на трибуні з дотриманням норм соціального дистанціювання. Запрошення на засідання отримають представники клубів Першої та Другої ліг. На порядку денному буде стояти питання продовження чемпіонатів.

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Раніше, президент МФК Миколаїв Сергій Кантор запропонував достроково завершити сезон у Першій лізі, без переходів між лігами. Причина – фінансове навантаження на клуби, пов’язане з необхідністю проводити тестування перед поверненням до тренувального процесу.

Крім миколаївського клубу, раніше інформували про фінансові проблеми в Кремені і Чорноморці. Про складнощі з дотриманням медичного протоколу УАФ раніше говорив і глава наглядової комітету Металіста-1925 Сергій Стороженко.

В середині березня всі футбольні змагання в країні були припинені в зв’язку з пандемією коронавірусу. Розіграш Першої та Другої ліг так і не був відновлений після зимової паузи.

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Перша ліга, Друга ліга, Поновлення сезону, Чемпіонат з футболу.
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