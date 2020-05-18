Поновлення сезону у Першій і Другій лігах можуть перенести

Новини спорту:Старт догравання чемпіонату запланований на 16 червня.

Як стало відомо Sport Arena відновлення сезону у Першій і Другій лігах може бути відкладено на два тижні.

За нашою інформацією, планується, що матчі, що залишилися команди почнуть догравати 16 червня, а не 2-го, як планувалося раніше. В такому випадку клуби отримають більше часу для підготовки до завершення сезону.

Відзначимо, що на 12 червня заплановано півфінальні матчі Кубка України – Минай – Динамо і Маріуполь – Ворскла. Фінал в Тернополі повинен пройти 19 липня.

Нагадаємо, ПФЛ у четвер проведе засідання ліг. Зустріч пройде на стадіоні Оболонь в Києві, швидше за все, прямо на трибуні з дотриманням норм соціального дистанціювання. Запрошення на засідання отримають представники клубів Першої та Другої ліг. На порядку денному буде стояти питання продовження чемпіонатів.

Раніше, президент МФК Миколаїв Сергій Кантор запропонував достроково завершити сезон у Першій лізі, без переходів між лігами. Причина – фінансове навантаження на клуби, пов’язане з необхідністю проводити тестування перед поверненням до тренувального процесу.

Крім миколаївського клубу, раніше інформували про фінансові проблеми в Кремені і Чорноморці. Про складнощі з дотриманням медичного протоколу УАФ раніше говорив і глава наглядової комітету Металіста-1925 Сергій Стороженко.

В середині березня всі футбольні змагання в країні були припинені в зв’язку з пандемією коронавірусу. Розіграш Першої та Другої ліг так і не був відновлений після зимової паузи.