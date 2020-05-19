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Вівторок, 19.05.2020
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Динамо не планує завтра грати з Колосом

Динамо не планує завтра грати з Колосом
16:47 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter

Новини спорту:Найближчий матч кияни проведуть не раніше 22 травня.

Динамо і Колос не стануть завтра проводити контрольний матч, про який повідомлялося сьогодні.

Найближчий спаринг кияни планують провести 22 травня, майбутній суперник поки уточнюється.

У нинішньому сезоні Favbet Ліги віце-чемпіон України двічі обігравав дебютанта елітного дивізіону (4:0 і 2:0). За підсумками першої частини сезону Колос пробився в першу шістку і ще двічі зіграє з Динамо.

Раніше обидва клуби відзвітували про здачу негативних тестів на коронавірус.

Сезон в Favbet Лізі може бути відновлений 30 травня. За попередньою інформацією, українські вболівальники повернуться на трибуни не раніше вересня.

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ФК Динамо К, Колос, Не відбудеться, Контрольний матч.
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