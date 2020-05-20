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Денис Попов потягнув Цитаїшвілі грати за своє село

Денис Попов потягнув Цитаїшвілі грати за своє село
10:32 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новини спорту:На виїзди їхали машинами.

Центральний оборонець "Динамо" Денис Попов – уродженець села Мигія в Миколаївській області, починав займатися футболом у себе вдома на аматорському рівні.

Денису запам'яталося, як після матчу всі старші щоразу їхали пиво пити і відпочивати.

Ще п'яні вболівальники приїжджали на "Жигулі". Потім кричали мати – ось це мені запам'яталося! У нас не було роздягальні, ми переодягалися на вулиці.

А на виїзди їхали своїми машинами, щоб перевезти всю команду, треба було 3-4 авта.

До нашого футболу в селі немає особливої уваги... Якось приїхав із Георгієм Цітаїшвілі взимку. Мій тренер узяв нас на футзал. Ми такий феєрверк крутили! Всі відразу зрозуміли, хто ми і що ми. Це було років зо два тому. Нас всі знали: віталися, удачі бажали. Він тоді пачку забив, я – пару хороших голів. У нападі грали. Хоч я і захисник, але назад не повертався.

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Були там і хороші футболісти. Не пам'ятаю, як цього хлопця було звати… Ми обидва грали на позиції нападника. І виділялися. А потім він бах-бах-бах! і поплив. Де він зараз – навіть не знаю.

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Все по темі:

ФК Динамо К, Футбол, Село, Денис Попов, Цітаїшвілі.
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