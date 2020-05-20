Чемпіонат Коста-Ріки відновився першим серед країн Америки

Новини спорту:Матчі пройшли без глядачів.

Минулої ночі в Коста-Ріці відновився місцевий футбольний чемпіонат, який раніше був перерваний через пандемію коронавірусу.

Матчі були перервані після 15-ти зіграних турів. На старті 16-го туру зустрілися Гуадалупе – Лимон (1:0) і Картахінес – Алахуеленсе (0:2). Ігри пройшли без глядачів.

В даний момент лідирує в чемпіонаті Коста-Ріки Сапрісса (33 очка), на другому місці йде Алахуеленсе (32), третя сходинка у Ередіано (26).

На території Коста-Ріки зареєстровано 882 випадки зараження коронавірусом, загинули 10 осіб.