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Чемпіонат Коста-Ріки відновився першим серед країн Америки

Чемпіонат Коста-Ріки відновився першим серед країн Америки
14:22 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Матчі пройшли без глядачів.

Минулої ночі в Коста-Ріці відновився місцевий футбольний чемпіонат, який раніше був перерваний через пандемію коронавірусу.

Матчі були перервані після 15-ти зіграних турів. На старті 16-го туру зустрілися Гуадалупе – Лимон (1:0) і Картахінес – Алахуеленсе (0:2). Ігри пройшли без глядачів.

В даний момент лідирує в чемпіонаті Коста-Ріки Сапрісса (33 очка), на другому місці йде Алахуеленсе (32), третя сходинка у Ередіано (26).

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На території Коста-Ріки зареєстровано 882 випадки зараження коронавірусом, загинули 10 осіб.

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Америка, Коста-Рика, Футбол, Відновлення чемпіонату, Чемпіонат з футболу.
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