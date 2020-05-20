Скачать
Середа, 20.05.2020
В этот день Шахтер выиграл Кубок УЕФА (Видео)
В этот день Шахтер выиграл Кубок УЕФА (Видео)
Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть в экспресс-формате
Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть в экспресс-формате
"Ты заблудился!": в сети появилось видео избиения игрока Динамо (Видео 18+)
"Ты заблудился!": в сети появилось видео избиения игрока Динамо (Видео 18+)
Экс-игрок Динамо переболел коронавирусом
Экс-игрок Динамо переболел коронавирусом

Шевченко запропонують контракт зі збірною України на 2,5 роки

Шевченко запропонують контракт зі збірною України на 2,5 роки
13:48 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Сподіваємося, Андрій Миколайович залишиться.

За інформацією Sport Arena, головний тренер збірної України Андрій Шевченко і його тренерський штаб отримають від Української асоціації футболу пропозицію продовжити контракти на 2,5 року, до чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Нинішня угода Андрія Шевченка закінчується в липні 2020 року, вона була підписана до запланованого завершення Євро-2020. Однак у зв’язку з пандемією коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік.

Українська асоціація футболу хоче зберегти ще на один відбірковий цикл тренерський штаб, який вивів збірну України на Євро-2020 з першого місця.

Колишній гравець Динамо перехворів коронавірусом

Планується, що чемпіонат світу-2022 відбудеться в Катарі в період з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

На Євро-2020, який перенесений на період з 11 червня по 11 липня 2021 року, збірна України зіграє в групі С з Нідерландами та Австрією. Третій суперник визначиться після плей-офф Ліги Націй.

Очікується, що жеребкування європейської кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року відбудеться 29 листопада 2020 року.

Участь в європейській кваліфікації на чемпіонат світу візьмуть 55 збірних, які представляють асоціації УЄФА. Всього передбачено десять груп: п’ять по шість учасників і п’ять – по п’ять.

На чемпіонат світу вийдуть десять переможців груп, долю ще трьох путівок визначать команди, що зайняли другі місця в своїх групах.

На сьогодні невідомо, коли проведе наступний матч збірна України. Це пов’язано з пандемією коронавірусу, яка зламала календар міжнародних матчів 2020-2021 років.

Чорноморець почав розраховуватися з боргами з гравцями

Очікувалося, що після Євро-2020 у вересні цього року збірна України стартує в новому розіграші Ліги націй. Команда Андрія Шевченка потрапила в групу 4 Дивізіону А, де зіграє з Німеччиною, Іспанією і Швейцарією.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Шевченко, Контракт, Збірна України, Андрій Шевченко.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Колишній гравець Динамо перехворів коронавірусом
02 Денис Попов потягнув Цитаїшвілі грати за своє село
03 Арум: "Плануємо провести бій Ломаченка і Лопеса у вересні"
04 Володимир Кличко: Кінець карантину - це не кінець пандемії
05 Шевченко запропонують контракт зі збірною України на 2,5 роки
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся