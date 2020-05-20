Шевченко запропонують контракт зі збірною України на 2,5 роки

Новини спорту:Сподіваємося, Андрій Миколайович залишиться.

За інформацією Sport Arena, головний тренер збірної України Андрій Шевченко і його тренерський штаб отримають від Української асоціації футболу пропозицію продовжити контракти на 2,5 року, до чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Нинішня угода Андрія Шевченка закінчується в липні 2020 року, вона була підписана до запланованого завершення Євро-2020. Однак у зв’язку з пандемією коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік.

Українська асоціація футболу хоче зберегти ще на один відбірковий цикл тренерський штаб, який вивів збірну України на Євро-2020 з першого місця.

Планується, що чемпіонат світу-2022 відбудеться в Катарі в період з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

На Євро-2020, який перенесений на період з 11 червня по 11 липня 2021 року, збірна України зіграє в групі С з Нідерландами та Австрією. Третій суперник визначиться після плей-офф Ліги Націй.

Очікується, що жеребкування європейської кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року відбудеться 29 листопада 2020 року.

Участь в європейській кваліфікації на чемпіонат світу візьмуть 55 збірних, які представляють асоціації УЄФА. Всього передбачено десять груп: п’ять по шість учасників і п’ять – по п’ять.

На чемпіонат світу вийдуть десять переможців груп, долю ще трьох путівок визначать команди, що зайняли другі місця в своїх групах.

На сьогодні невідомо, коли проведе наступний матч збірна України. Це пов’язано з пандемією коронавірусу, яка зламала календар міжнародних матчів 2020-2021 років.

Очікувалося, що після Євро-2020 у вересні цього року збірна України стартує в новому розіграші Ліги націй. Команда Андрія Шевченка потрапила в групу 4 Дивізіону А, де зіграє з Німеччиною, Іспанією і Швейцарією.