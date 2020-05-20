Колишній гравець Динамо перехворів коронавірусом

Новини спорту:Думав, що грип.

Фланговий захисник "Динамо" 2008-2013, 2015 років бразилець Бетао, який зараз виступає в себе на батьківщині, повідомив клуб Аваї про своє інфікування.

Згодом футболіст розповів HTE Sports про перебіг захворювання детальніше:

Мій тест був позитивним, але вірус вже неактивний. У мене був коронавірус, але він вже минув. Я мав головний біль і думав, що це звичайний грип.

Продовжував тренування, адже це не заважало мені. Але у мого друга діагностували коронавірус. Я одразу ж повідомив про це лікаря Аваї і пішов на 30-денну самоізоляцію, щоб не поширювати вірус.

За київське "Динамо" Бетао зіграв 170 матчів.