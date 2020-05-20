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Чорноморець почав розраховуватися з боргами з гравцями

Чорноморець почав розраховуватися з боргами з гравцями
11:36 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Під час паузи футболісти пішли на зниження виплат.

Захисник Чорноморця Станіслав Микицей розповів про фінансову ситуацію в одеському клубі. За його словами, керівництво почало виплачувати борги по зарплаті.

“Так, борги дійсно є, але їх всі пообіцяли закрити, як тільки налагодиться ситуація і клуб знову буде отримувати колишній дохід. Чесно кажучи, вже починає з’являтися хоч якийсь просвіт, адже буквально сьогодні ми отримали на карту перший раз зарплату. Правда, неповну, але рух вперед в цьому плані спостерігається”, – заявив Микицей.

“Борги перед нам висять за лютий і половину березня. Решту часу нам сказали, що ми були у відпустці за свій рахунок. Зараз же, як я зрозумів, ми отримали зарплату за майбутній робочий місяць. Суми прийшли вже згідно підписаним раніше договорам. Погашення ж тих боргів буде приходити пізніше.

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Зниження зарплат? Так, так і є – в три рази. Нам пообіцяли, що поки ці домовленості будуть тривати до літа. Якщо ж все стабілізується, то в клубі повернуться ті умови, які були обговорені минулої зими”.

Чорноморець знаходиться на 10-му місці турнірної таблиці Першої ліги України. Чемпіонат не вийшов із зимової паузи через пандемію коронавірусу.

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Футбол, Карантин, Борг, Коронавірус, Чорноморець, Гравці.
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