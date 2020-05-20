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Баранка: УАФ буде боротися з договірними матчами радикально

Баранка: УАФ буде боротися з договірними матчами радикально
14:53 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини спорту:За його словами, якщо буде підозра на матч з фіксованим результатом, провайдер буде зупиняти передачу даних по грі.

Глава комітету з етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка розповів, як буде побудовано співпрацю з провайдерами щодо запобігання договірних матчів, передає УНН з посиланням на tribuna.com.

"Ми будемо стежити за кожним матчем і, в разі підозри на нечесну гру, зв'язуватися з провайдером статистики, який зобов'язаний буде негайно зупинити передачу даних з цього матчу - зробити на нього ставку буде вже неможливо. Зупиняти зустріч проте сенсу немає - ми заблокуємо можливість ставити на неї. Цього достатньо", - зазначив він.

Баранка додав, що внутрішня система моніторингу матчів від УАФ буде працювати в постійному контакті з авторизованим постачальником даних.

"А вся інформація про нелегальних провайдерів статистики і букмекерів буде передана поліції", - сказав він.

Нагадаємо, у кримінальній справі Нацполіціі, за фактом організації договірних матчів за станом на травень 2018 року налічувалося 57 епізодів злочинів, 328 причетних осіб та 35 українських футбольних клубів.

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Також нагадаємо, що можливість переслідувати організаторів договірних матчів правоохоронці отримали завдяки так званому "закону Павелко". Він був прийнятий в наприкінці 2015 роки ("Про запобігання впливу на результати офіційних спортивних змагань корупційних правопорушень").

У 2018 році УАФ вперше оголосила відкриту війну договірним матчам. І поліція спільно з Асоціацією провела розслідування і хвилю арештів.

Уже в травні 2020 року голова комітету з етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка заявив, що за останній рік в УПЛ не було жодного підозрілого матчу.

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Футбол, УАФ, Баранка, Асоціація футболу.
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