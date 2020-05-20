Баранка: УАФ буде боротися з договірними матчами радикально

Новини спорту:За його словами, якщо буде підозра на матч з фіксованим результатом, провайдер буде зупиняти передачу даних по грі.

Глава комітету з етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка розповів, як буде побудовано співпрацю з провайдерами щодо запобігання договірних матчів, передає УНН з посиланням на tribuna.com.

"Ми будемо стежити за кожним матчем і, в разі підозри на нечесну гру, зв'язуватися з провайдером статистики, який зобов'язаний буде негайно зупинити передачу даних з цього матчу - зробити на нього ставку буде вже неможливо. Зупиняти зустріч проте сенсу немає - ми заблокуємо можливість ставити на неї. Цього достатньо", - зазначив він.

Баранка додав, що внутрішня система моніторингу матчів від УАФ буде працювати в постійному контакті з авторизованим постачальником даних.

"А вся інформація про нелегальних провайдерів статистики і букмекерів буде передана поліції", - сказав він.

Нагадаємо, у кримінальній справі Нацполіціі, за фактом організації договірних матчів за станом на травень 2018 року налічувалося 57 епізодів злочинів, 328 причетних осіб та 35 українських футбольних клубів.

Також нагадаємо, що можливість переслідувати організаторів договірних матчів правоохоронці отримали завдяки так званому "закону Павелко". Він був прийнятий в наприкінці 2015 роки ("Про запобігання впливу на результати офіційних спортивних змагань корупційних правопорушень").

У 2018 році УАФ вперше оголосила відкриту війну договірним матчам. І поліція спільно з Асоціацією провела розслідування і хвилю арештів.

Уже в травні 2020 року голова комітету з етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка заявив, що за останній рік в УПЛ не було жодного підозрілого матчу.