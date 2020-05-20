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Реал спробує підписати Мане, якщо трансфер Мбаппе зірветься

Реал спробує підписати Мане, якщо трансфер Мбаппе зірветься
15:41 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Мерсисайдці можуть втратити одного з ключових гравців.

Керівництво мадридського "Реала" зацікавлене в придбанні нападника "Ліверпуля" Садіо Мане, повідомляє Le10sport.com.

Спочатку пріоритетним варіантом для "вершкових" був трансфер форварда "Парі Сен-Жермен" Киліана Мбаппе, але складнощі з покупкою 21-річного француза змусили їх перемкнути увагу на Мане.

Контракт Мане з "Ліверпулем" розрахований до 30 червня 2023 року. Трансферна вартість футболіста оцінюється в € 120 млн.

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У нинішньому сезоні Садіо забив 18 м'ячів і віддав 12 результативних передач в 38 матчах у всіх турнірах на клубному рівні.

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Реал, Футбол, Мане, Мбаппе.
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