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Ліверпуль і Ман Юнайтед відновили групові тренування

Ліверпуль і Ман Юнайтед відновили групові тренування
16:30 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Команди готуються до рестарту АПЛ.

У середу, 20 травня, Ліверпуль і Манчестер Юнайтед відновили групові тренування. Гравці працювали в невеликих групах.

Вчора до тренувальних занять повернулися гравці Челсі, Ньюкасла і Вест Хема, за який виступає український вінгер Андрій Ярмоленко. Нагадаємо, що всі клуби АПЛ отримали дозвіл почати першу фазу підготовки до рестарту сезону.

Перший етап медичного протоколу дозволяє проводити групові заняття з дотриманням безпечної дистанції між гравцями. Контактні тренування поки заборонені.

Раніше АПЛ повідомила про результати тестування на коронавірус серед 748 представників клубів. Шість тестів виявилися позитивними.

Уряд Великобританії схвалив проект відновлення великих спортивних турнірів з 1 червня. Заходи будуть проходити при порожніх трибунах.

Сезон АПЛ може бути відновлений 12 червня, але проти цієї дати виступають тренери клубів. Менеджери просять більше часу на підготовку до відновлення чемпіонату.

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Чемпіонат Англії був безстроково припинений через пандемію COVID-19 в середині березня. Ліверпуль йде на першому місці АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на 25 очок.

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Ливерпуль, Карантин, Ман Юнайтед, Тренування.
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