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Сане готовий на зниження зарплати заради переходу в Баварію

Сане готовий на зниження зарплати заради переходу в Баварію
17:32 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новини спорту:Півзахисник хоче покинути «Манчестер Сіті».

Раніше Лерой Сане відмовився продовжувати контракт з «Манчестер Сіті». Він хоче покинути клуб цього літа і перейти в «Баварію».

Заради трансферу в «Баварію» Сане готовий піти на зниження зарплати на 30%. Хавбек розуміє, що в зв'язку з наслідками карантину мюнхенський клуб не готовий платити йому стільки ж, скільки платить «Манчестер Сіті».

Контракт Сане з «Манчестер Сіті» діє до літа 2021 року. Чемпіони Англії хочуть продати німця цього літа, щоб не втратити його через рік за безкоштовно.

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Сане не грав за «Манчестер Сіті» з серпня минулого року через розрив хрестоподібних зв'язок коліна.

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ФК Ман Сити, Зарплата, Бавария, Футбол, Сане.
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