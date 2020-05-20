Сане готовий на зниження зарплати заради переходу в Баварію

Новини спорту:Півзахисник хоче покинути «Манчестер Сіті».

Раніше Лерой Сане відмовився продовжувати контракт з «Манчестер Сіті». Він хоче покинути клуб цього літа і перейти в «Баварію».

Заради трансферу в «Баварію» Сане готовий піти на зниження зарплати на 30%. Хавбек розуміє, що в зв'язку з наслідками карантину мюнхенський клуб не готовий платити йому стільки ж, скільки платить «Манчестер Сіті».

Контракт Сане з «Манчестер Сіті» діє до літа 2021 року. Чемпіони Англії хочуть продати німця цього літа, щоб не втратити його через рік за безкоштовно.

Сане не грав за «Манчестер Сіті» з серпня минулого року через розрив хрестоподібних зв'язок коліна.