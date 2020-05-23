У середу клуби АПЛ проголосують за початок контактних тренувань

Новини спорту:Чемпіонат хочуть відновити в середині червня.

У середу, 27 травня, клуби англійської Прем’єр-ліги проголосують за початок контактних тренувань. На тижні команди почали тренуватися в невеликих групах з дотриманням безпечної дистанції.

Прем’єр-ліга закінчує розробляти медичні протоколи для початку контактних занять. Організація має намір проконсультувати гравців і тренерів перш, ніж питання буде винесено на голосування акціонерів в середу.

Вчора клуби Прем’єр-ліги пройшли другий етап тестування на коронавірус і отримають результати до кінця тижня. За підсумками першого етапу 6 людей з 748 здали позитивний тест.

Британський уряд вже схвалив відновлення чемпіонату в червні. Можлива дата рестарту – 12 червня.