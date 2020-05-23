Скачать
Субота, 23.05.2020
Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов к 23 годам: Шевченко - в топ-10
Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов к 23 годам: Шевченко - в топ-10
Может ли чемпионат начаться уже 30 мая?
Может ли чемпионат начаться уже 30 мая?
Джон Джонс объявил о приостановке карьеры в UFC
Джон Джонс объявил о приостановке карьеры в UFC
Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)
Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

У середу клуби АПЛ проголосують за початок контактних тренувань

У середу клуби АПЛ проголосують за початок контактних тренувань
09:01 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Чемпіонат хочуть відновити в середині червня.

У середу, 27 травня, клуби англійської Прем’єр-ліги проголосують за початок контактних тренувань. На тижні команди почали тренуватися в невеликих групах з дотриманням безпечної дистанції.

Прем’єр-ліга закінчує розробляти медичні протоколи для початку контактних занять. Організація має намір проконсультувати гравців і тренерів перш, ніж питання буде винесено на голосування акціонерів в середу.

Вчора клуби Прем’єр-ліги пройшли другий етап тестування на коронавірус і отримають результати до кінця тижня. За підсумками першого етапу 6 людей з 748 здали позитивний тест.

Челсі продасть Емерсона в Ювентус за 30 мільйонів євро

Британський уряд вже схвалив відновлення чемпіонату в червні. Можлива дата рестарту – 12 червня.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

АПЛ, Тренування, Контактні тренування.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 МЮ збирається судитися з розробниками гри Football Manager
02 У середу клуби АПЛ проголосують за початок контактних тренувань
03 З'явилось підтвердження, що Баварія не стала викуповувати Коутінью
04 Угорщина поновлює футбольний сезон
05 Маскерано: Клопп робить Ліверпуль досконалою командою
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся