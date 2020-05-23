МЮ збирається судитися з розробниками гри Football Manager

Новини спорту:"Дияволи" звинувачують розробників в незаконному використанні свого імені.

"Манчестер Юнайтед" подав до суду на творців легендарного симулятора Football Manager.

За інформацією The Guardian, "дияволи" звинувачують розробників гри Sport Interactive в незаконному використанні імені та емблеми клубу.

У грі не використовується реальний логотип клубу, а лише червоно-білий значок замість емблеми, однак і цього на "Олд Траффорд" вважають достатнім для позову.

Цікаво, що Football Manager з 1992 року використовує дану символіку, проте лише зараз в клубі вирішили звернути на це увагу.

Раніше відбулося попереднє слухання, на якому представники "Манчестер Юнайтед" зажадали від Sport Interactive грошей за ліцензійне використання свого імені.