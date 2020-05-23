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З'явилось підтвердження, що Баварія не стала викуповувати Коутінью

З'явилось підтвердження, що Баварія не стала викуповувати Коутінью
09:19 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Бразилець обійшовся б клубу в 120 мільйонів євро.

Голова правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге підтвердив, що клуб не став користуватися своїм правом на викуп атакувального півзахисника Філіппе Коутінью.

У Мюнхені бразилець грає до кінця сезону на правах оренди з Барселони, і Баварія зберігала за собою право викупити його контракт за 120 мільйонів євро, що стало б трансферним рекордом для німецького гранда.

У нинішньому сезоні Філіппе забив 9 голів і віддав 8 результативних передач в 32 матчах Баварії у всіх турнірах.

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Навесні повідомлялося, що Барселона запропонувала Коутінью кільком клубам, серед яких Челсі, але в Лондоні не хотіли платити за хавбека необхідні на той момент 90 мільйонів євро.

Сьогодні Баварія прийме Айнтрахт в 27-му турі Бундесліги. Початок матчу – о 19:30 за київським часом.

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Бавария, Румменигге, Коутинью, Викуп.
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