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Чигринському через травми можуть скоротити зарплатню в АЕКу

Чигринському через травми можуть скоротити зарплатню в АЕКу
10:46 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новини спорту:Грецький клуб збирається переглянути умови контракту з українським захисником.

Український захисник АЕКа Дмитро Чигринський може отримати новий повноцінний контракт з грецьким клубом, тільки якщо зіграє 25 матчів в сезоні.

На даний момент 33-річний захисник має на рахунку 17 зіграних матчів у всіх турнірах. Відповідно, йому потрібно зіграти ще в 8 зустрічах. В протилежному випадку, його контракт на існуючих умовах продовжений не буде.

Повідомляється, що АЕК зацікавлений в тому, щоб український футболіст залишився, і хоче запропонувати йому угоду не на два роки, а по схемі 1+1.

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На даний момент Чигринський отримує в грецькому клубі 400-450 тисяч євро в рік, але через величезну кількості травм він зможе отримати лише зменшений варіант цієї суми.

Але найважливіше, що на Дмитра розраховує головний тренер команди Массімо Каррера, який сам грав до 40 років. Чигринський показав себе як лідер роздягальні, його присутність в команді надихає інших футболістів.

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Зарплата, Чигринский, Футбол, Травмі, АЕК, Греція.
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